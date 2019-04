De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een een 28-jarige man aangehouden die met een hamer op het pand van een discotheek aan de Westersingel in Rotterdam stond te slaan. De man was onder invloed van alcohol.

Dit meldt de politie Rotterdam-Centrum. Door het slaan met de hamer is het pand van de discotheek beschadigd. Waarom de man, die afkomstig is uit Rozenburg, dit deed, is nog onbekend.

De recherche is een onderzoek gestart naar het voorval.