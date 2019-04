De politie in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een man opgepakt die 40 gram cocaïne en 35 gram heroïne bij zich had. De man had deze drugs in speciaal gemaakte vakjes aan de binnenkant van zijn boxershort verstopt.

De politie vond de drugs bij een controle aan de Bentincklaan in Rotterdam-Blijdorp. Volgens de politie gedroeg de man zich heel nerveus, waardoor ze hem zijn gaan onderzoeken.

Bij het fouilleren kwamen de agenten achter de naaikunsten van de man en de inhoud daarvan.

De vondst bij de man maakte onderdeel uit van een grotere controle bij Rotterdam-Blijdorp. De Belastingdienst, douane en politie hielden een verkeerscontrole, gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Er werden bijna honderd auto’s gecontroleerd. Daarvan werden er acht in beslag genomen, omdat de eigenaren een schuld open hadden staan. Anderen lastte hun schuld direct in; de belastingdienst inde in totaal 39.000 euro. Verder werden er nog boetes uitgedeeld voor onder meer rijden zonder gordel.