Een winkel in de Oranjeboomstraat in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten door een nog onbekende dader of daders.

De politie heeft in de ruiten van de winkel zes kogelinslagen aangetroffen. Ook lagen er op straat meerdere kogelhulzen.

Bij de beschieting zijn geen gewonden gevallen. De politie doet momenteel onderzoek in de straat.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Fataal schietincident in Oranjeboomstraat

Een maand geleden werd in de Oranjeboomstraat een 46-jarige man neergeschoten, hij overleed later aan zijn verwondingen. Begin april is een 23-jarige man opgepakt in verband met het incident.

De politie kan nog niet vertellen of er een eventueel verband bestaat tussen de beschieting en de fatale schietpartij.