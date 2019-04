De gemeente Rotterdam heeft deze week in tien voertuigen van gebiedshandhavers een Automatische Externe Defibrillator (AED) geplaatst. Dat meldt de gemeente donderdag via Twitter.

De betreffende voertuigen zijn te herkennen aan de AED-sticker op de achterzijde van de wagen. De gemeente monitort de komende tijd het gebruik en het nut van deze AED's. Bovendien liggen er plannen om meer voertuigen te voorzien van een dergelijk apparaat.



Op vijf laadpalen voor elektrisch rijden in Rotterdam hangen sinds begin april ook AED's.

De afgelopen jaren is het aantal burgerhulpverleners in Rotterdam gegroeid van zo’n 200 naar 4.400. Het aantal AED's dat 24 uur per dag beschikbaar is, groeide naar 225.

Elk jaar krijgen zeventienduizend mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gereanimeerd en als er een AED wordt ingezet. Dat is een draagbaar apparaat dat het hartritme bij een hartstilstand weer kan herstellen door middel van een elektrische schok.