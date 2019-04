De Maastunnel in Rotterdam is woensdagochtend, nadat het tijdelijk gesloten was door een storing met de camera's, weer open.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er onderhoudswerkzaamheden geweest. Om 6.00 uur moest de tunnel weer opengaan, maar toen werd ontdekt dat vier camera's niet werkten.

De tunnel is ongeveer twee uur gesloten geweest.

Tijdens de verstoring werden verkeersregelaars ingezet.

Maastunnel richting Zuid twee jaar dicht voor renovatie

De Maastunnel is tot september 2019 dicht voor auto's richting Zuid.

In dezelfde periode zal de tunnel richting Noord ook regelmatig afgesloten zijn in de nachten of weekenden wegens schoonmaak- of renovatiewerkzaamheden.

De fiets- en voetgangerstunnel blijft wel te gebruiken.