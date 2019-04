De politie is op zoek naar een overvaller die in de nacht van maandag op dinsdag een overval probeerde te plegen op een fastfoodketen aan de Schiedamseweg in Rotterdam. De man werd door agenten op heterdaad betrapt, maar sloeg op de vlucht en wist te ontkomen.

De twee agenten reden maandagnacht rond 2.30 uur toevallig langs de fastfoodketen, toen zij een man in de winkel zagen staan die geen bedrijfskleding aan had. De agenten besloten de zaak in te gaan. De man sloeg gelijk op de vlucht toen hij hen zag.

Medewerkers van de fastfoodketen verklaarden dat de man over de toonbank heen was gesprongen en hen had bedreigd met een vuurwapen. De man is zonder buit gevlucht.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.