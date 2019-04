De politie in Rotterdam vermoedt dat de fatale woningbrand aan de Hilledijk, waarbij zaterdag een 27-jarige bewoner uit het raam viel en om het leven kwam, is aangestoken.

De brand ontstond vermoedelijk rond 14.00 uur op de eerste etage van het gebouw. Volgens politie probeerde de bewoner van de tweede verdieping via een raam te ontkomen aan de vlammen, maar viel hij naar beneden. Er was op dat moment niemand anders in het pand aanwezig.

De man raakte bij zijn val zwaargewond. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De politie is een uitgebreid onderzoek met twintig rechercheurs gestart. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek, blijkt dat de brand vermoedelijk is aangestoken.



De politie deelt dinsdag de laatste ontwikkelingen omtrent deze zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.