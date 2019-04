Een medewerker van een supermarkt aan de Bergoensevliet in Rotterdam-Charlois is zondagmiddag bedreigd en geslagen door een gemaskerde man met een vuurwapen. Dat meldt de politie Rotterdam via Twitter.

Omstreeks 12.00 uur meldde een getuige dat er een man met een bivakmuts in de supermarkt stond.

Toegesnelde agenten troffen een geschrokken medewerker die vertelde bedreigd en geslagen te zijn met een vuurwapen. Zijn belager was er inmiddels vandoor met geld en sigaretten. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving. Er is nog niemand aangehouden.

De politie roept meer getuigen op om zich te melden.