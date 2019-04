De gemeente Rotterdam gaat 23 miljoen euro investeren in meer groen en betere fietspaden in Bloemhof, Carnisse en Hillesluis in Rotterdam Zuid.

Het bedrag was al gereserveerd voor het verbeteren van de leefbaarheid in Rotterdam Zuid in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

De Rotterdamse gemeenteraad heeft het plan van GroenLinks gesteund om een gedeelte van het budget te investeren in tien specifieke plekken in het stadsdeel. Het gaat hier om vijf zones die groener zullen worden gemaakt en vijf gevaarlijke fietsknelpunten die veiliger zullen worden gemaakt.

GroenLinks-raadslid Astrid Kockeltoren is blij met de steun van haar mederaadsleden. "Het budget was gereserveerd, maar de doelen waren vaag. Wij hebben deze geconcretiseerd. Het is nu de taak van het college om de plannen uit te voeren. Wij zullen daar dicht op zitten."

Een groene en aantrekkelijke woonomgeving nodigt uit om elkaar te ontmoeten, buiten te spelen en te bewegen, denkt Kockeltoren. "De buurten in Bloemhof en Carnisse zijn nu nog erg stenig, hebben te weinig groene fijne plekken en het is niet veilig voor wandelaars en fietsers."