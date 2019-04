De politie in Rotterdam heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden voor het schietincident in de Wapenstraat in februari van dit jaar. Er wordt nog gezocht naar een vierde verdachte.

Bij het schietincident, dat op 27 februari plaatsvond, hebben meerdere mannen op elkaar geschoten.

Rond 16.30 uur troffen agenten een van hen aan in de Maliestraat, een zijstraat van de Wapenstraat. De 29-jarige Rotterdam was gewond geraakt aan zijn been en lag tussen de geparkeerde auto's.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij behandeld is aan zijn verwondingen, en werd later die dag aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld tijdens het incident. De politie heeft later die dag een vuurwapen aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer in de Maliestraat.

Eerste twee verdachten heengezonden

De tweede verdachte werd op 10 maart aangehouden. Hij is inmiddels samen met de eerste verdachte heengezonden. Zij zijn beiden nog wel verdachten in de zaak.

De derde verdachte, die dinsdag is gearresteerd, wordt vrijdag voorgeleid.