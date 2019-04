Reizigers in Rotterdam geven het openbaar vervoer gemiddeld een 7,8. Dat blijkt donderdag uit de OV-Klantenbarometer, uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

De OV-Klantenbarometer onderzoekt landelijk de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. Het onderzoek is voor het achttiende jaar op rij gehouden.

Vooral de gemiddelde waardering van de Rotterdamse reizigers voor de tram is de afgelopen jaren stabiel. Het rapportcijfer blijft de afgelopen vier jaar tussen de 7,8 en 7,9. Desalniettemin duikt ook de waardering voor de metro, Randstadtrail en bus de afgelopen jaren niet onder het rapportcijfer 7,6.

Opvallend is dat Rotterdamse reizigers vergeleken met eerdere jaren tevredener zijn over de rijstijl van trambestuurders en het geluid in bussen. Reizigers zijn daarentegen minder te spreken over de ritfrequentie en informatie bij vertragingen bij trams en bussen.

Het grootste verbeterpunt voor metro en Randstadtrail is volgens de reizigers de "netheid van het voertuig" en de kans op een zitplaats.

Landelijke waardering voor OV is een 7,7

Landelijk waarderen reizigers het openbaar vervoer met een 7,7. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) noemt dit een mooi compliment voor vervoerders en OV-personeel maar waarschuwt om niet achterover te leunen.

"Tot 2040 stijgt de vraag naar goed OV fors, in de steden naar verwachting met wel 30-40 procent. Ons OV is nu goed, maar willen we die mooie rapportcijfers ook in de toekomst nog halen dan is er werk aan de winkel voor ons allemaal. Zeker omdat we in onze toekomstplannen streven naar een nog hoger rapportcijfer van de reiziger."