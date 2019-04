Aan de Talmastraat in Rotterdam is woensdagavond een man in zijn woning overvallen.

De bewoner werd rond 18.00 uur in een appartementencomplex ter hoogte van de Anna van Westrienenstraat door twee mannen met een donkergetinte huidskleur gedwongen om naar zijn huis te gaan. De bewoner werd in zijn huis door de mannen mishandeld.

De verdachten waren gewapend. Het is niet bekend of zij iets buit hebben kunnen maken. De politie doet ter plekke forensisch onderzoek en is bezig met een buurtonderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen van de woningoverval.