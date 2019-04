De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van inbraak in een zwembad aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam.

Rond 4.40 uur ging de politie met meerdere eenheden richting het zwembad, nadat zij een melding hadden gekregen van een alerte getuige. Een van de agenten, die te fiets was, zag de mannen vervolgens wegrennen.

Het tweetal kon kort hierna worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak. Het is niet bekend of hierbij iets is buitgemaakt.

De politie doet onderzoek naar de zaak.