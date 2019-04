Een nog onbekende man heeft zondagavond rond 17.30 uur de Gall & Gall aan het Bentinckplein in Rotterdam overvallen. Hij dwong de medewerker met een mes geld aan hem over te dragen. Dat meldt de politie maandag in een persbericht over het incident.

De man maakte meerdere keren stekende bewegingen richting de medewerker en deed volgens de politie een "greep in de kassa". Het is onbekend of hij iets heeft buitgemaakt. Niemand raakte gewond.

De verdachte is volgens de politie rond de 25 jaar oud. Hij droeg een zwart vest met capuchon en hij had een rode, plastic boodschappentas bij zich. De politie heeft hem nog niet aangehouden en roept getuigen van het incident op zich te melden.