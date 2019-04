Het voormalige graan- en specerijen pakhuis De Dubbelde Palmboom aan de Voorhaven gaat na zeven jaar leegstand weer open voor publiek. Voor de sluiting was er een dependance van het Historisch Museum Rotterdam gevestigd.

De Dubbelde Palmboom wordt vanaf begin 2020 het tijdelijke onderkomen van het Flipperkastenmuseum, meldt de gemeente Rotterdam. Het pand is donderdag door de gemeente verkocht aan Stadsherstel Historisch Rotterdam.

Het Flipperkastenmuseum (Dutch Pinball Museum) zal vanaf februari of maart volgend jaar een etage in het gebouw huren. Het museum is nu gevestigd naast de Fenix Food Factory aan de Rijnhaven, maar dat pand moet worden verbouwd. In die periode zal het museum te bezoeken zijn in De Dubbelde Palmboom.

Het gebouw moet voor die tijd flink worden aangepakt. "Het pand is al zeven jaar niet verwarmd en dat heeft gezocht voor vochtproblemen", zegt Niels van der Vlist, directeur van Stadsherstel. Ook het houtwerk van de luiken en de ramen zijn er slecht aan toe. "Er is houtrot en er moet veel geschilderd worden. Daarnaast is het dak er niet best aan toe. Het gebouw is vanbinnen in redelijke staat", aldus Van der Vlist. De restauratie gaat naar verwachting anderhalf jaar duren.

Andere etages verhuren aan organisaties

Stadsherstel wil de andere etages van De Dubbelde Palmboom verhuren aan organisaties die exposities, lezingen of debatten willen organiseren.

In een ander deel van het pand komen een of twee woningen.