De NS zet aankomend weekend extra bussen in tussen Leiden en Den Haag, vanwege de marathon van Rotterdam. Door werkzaamheden rijden er zaterdag en zondag geen treinen van en naar Leiden Centraal.

Volgens de NS moeten veel mensen via Leiden naar Rotterdam. "Wij hebben rekening gehouden met de extra drukte", zegt een woordvoerster van de organisatie. "Daarom zetten we extra bussen in van Leiden naar Den Haag."

Vanaf Den Haag kunnen reizigers met de trein naar Rotterdam. De extra reistijd bedraagt volgens de NS ongeveer 30 minuten.

Mensen die via een andere route kunnen reizen, wordt aangeraden dat te doen. Bijvoorbeeld via Utrecht of met de Intercity Direct van Schiphol naar Rotterdam.