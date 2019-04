De 39e editie van de NN Marathon Rotterdam vindt op 6 en 7 april plaats. Duizenden lopers uit zowel binnen- als buitenland doen mee. Dit is wat je moet weten voordat je de marathon gaat lopen of bezoeken.

De marathonafstand is inmiddels uitverkocht met 17.000 deelnemers, liet de organisatie dinsdag weten. De eerste run start zaterdag om 13.00 uur. De marathonafstand start zondag om 10.00 uur.

Verschillende routes

De NN Marathon van 42,2 kilometer start bij de Erasmusbrug, waarna deelnemers richting de Kop van Zuid lopen en finishen op de Coolsingel.

De AA Drink 1/4 marathon van 10,55 kilometer start op de Burgemeester van Walsumweg en loopt vervolgens door onder de kubuswoningen door de binnenstad van Rotterdam.

De start van de AD City Run Rotterdam bevindt zich op de Coolsingel, ter hoogte van het World Trade Center (WTC). Vervolgens lopen deelnemers richting de Erasmusbrug. De finish is voor het Stadhuis.

Tot slot start de NN Kids Runs van 1 kilometer en 2,5 kilometer op de Coolsingel, ook ter hoogte van het WTC. Ook dit parcours loopt richting Leuvehaven naar de Erasmusbrug en eindigt op de Coolsingel.

RET adviseert om met het openbaar te komen

Om bij de start te komen van de marathon kunnen reizigers volgens vervoersbedrijf RET het beste bij metrostation Beurs uitstappen en vervolgens vanaf daar naar de start op de Schiedamsedijk lopen.

Voor de NN Kids Runs en de AD City Run stappen reizigers ook uit bij Beurs en lopen vanaf daar naar de start bij de Coolsingel. Voor de AA Drink 1/4 Marathon dienen mensen uit te stappen bij trein- en metrostation Blaak, om vanaf daar te lopen naar de start op de Burgemeester van Walsumweg.

RET meldt dat er, in verband met de verwachte drukte, geen fietsen zijn toegestaan in de metro's.

Verschillende wegen afgezet vanwege de marathon

Verschillende wegen in Rotterdam zijn vanwege de marathon afgezet. Het gaat om de Coolsingel, van het Hofplein tot de Meent, die vrijdag 19.00 uur tot en met zondag 23.00 uur afgesloten is.

De Schiedamsedijk is vanaf zaterdag 12.00 tot en met zondag 20.00 uur dicht. En de Burgemeester van Walsumweg is gesloten van zondag 5.00 tot en met 17.00 uur.

Lopers en toeschouwers die met de auto komen, kunnen op onderstaande P+R-terreinen gratis parkeren. Vanaf daar kunnen ze met de metro naar het centrum reizen, luidt het advies van vervoersbedrijf RET.

Deelnemers lopen over de Erasmusbrug. (Foto: ANP)

Weersverwachting

De organisatie houdt de actuele weersverwachting bij en meldt dat het zaterdag bewolkt wordt en vrijwel droog. In de middag wordt het zonniger. Het wordt zo'n 11 tot 15 graden.

Zondag wordt een dag met veel zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 14 en 19 graden.

De organisatie adviseert de lopers bij warm weer het tempo aan te passen en met voldoende vocht in het lichaam te startten. Ook wordt geadviseerd korte kleding te dragen.

Verschillende activiteiten in de stad

Ter ere van de marathon worden door heel de stad verschillende activiteiten georganiseerd.

Op zondag staan er langs de route tientallen bands, orkesten en dj's om de renners aan te moedigen. Om de zoveel kilometer is een muziekpunt ingericht en samen vormen ze 'Hearbeat of Rotterdam'.

Op de Marathon Sport Expo in het in het Postillion Convention Centre WTC kunnen bezoekers van alles leren over een gezonde levensstijl. Er zijn producten te koop en er is advies te krijgen, alles op het gebied van marathons, sport en voeding. De expo is vrijdag, zaterdag en zondag open.

Op zaterdagavond is er een Pasta Party op dezelfde locatie. Marathonlopers kunnen kiezen uit veel verschillende pastagerechten en een avond ontspannen met andere deelnemers.

Vorig jaar won de Keniaan Kenneth Kipkemoi de marathon van Rotterdam. De 33-jarige atleet finishte in een tijd van 2.05.44.