Een persoon is dinsdagmiddag gewond geraakt na een steekpartij op de Bergse Dorpsstraat in Hillegersberg in Rotterdam.

Dit meldt de politie Rotterdam via Twitter. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Wat de toedracht is van het steekincident is nog onduidelijk.

De politie is momenteel op zoek naar twee verdachten. Zij zijn in de richting van de Argonautenweg gevlucht.

De politie komt graag in contact met getuigen van het incident.