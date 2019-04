De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het doodschieten van de zestienjarige Humeyra, ontkent dinsdag dat hij wist van een plan haar te ontvoeren. Dat blijkt dinsdag uit de eerste zitting in de zaak die draait om het doden van de scholiere van het Designcollege in Rotterdam.

Volgens medeverdachte Mohammed Al M. zou Bekir E., de hoofdverdachte, hebben verzonnen dat hij Humeyra wilde ontvoeren.

Hij zou bij E. in de auto hebben gezeten toen de hoofdverdachte naar de school van het meisje reed. Uit de tenlastelegging bleek eerder dat E. naast de schietpartij ook wordt verdacht van een ontvoeringsplan.

Al M. stelt echter dat hij E. had tegengehouden als hij had geweten van het voornemen Humeyra tegen haar wil mee te nemen. Dit wordt weer tegengesproken door de officier van justitie, die stelt dat de medeverdachte wel degelijk wist van een plan de scholiere iets aan te doen. Zijn voorlopige hechtenis is dan ook verlengd, blijkt uit berichten van rechtbankverslaggevers.

E. heeft eerder via zijn verdediging laten weten het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. "Ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen", aldus de verdachte. De hoofdverdachte was dinsdag ook aanwezig bij de zitting.

Volgens de advocaat van Al M. heeft E. gehandeld vanuit woede, toen hij ontdekte dat Humeyra had gelogen over haar leeftijd. De twee hebben een relatie gehad.

Meisje werd doodgeschoten in fietsenstalling

Humeyra werd in december vorig jaar onder vuur genomen bij haar school in Rotterdam. Ze kon eerst nog wegrennen, maar stierf uiteindelijk in de fietsenstalling.

Het meisje had al meerdere malen aangifte tegen E. gedaan wegens stalking. Op 11 december ging ze opnieuw naar de politie nadat ze een foto toegestuurd had gekregen waarop een persoon met wapens te zien was.

Ze zou op de dag van de schietpartij aanvullende informatie aanleveren bij de agenten. Drie kwartier voor deze afspraak werd ze doodgeschoten.