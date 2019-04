De Maastunnel in Rotterdam is komende week twee nachten afgesloten voor autoverkeer. Zowel in de nacht van maandag op dinsdag als de nacht van dinsdag op woensdag is de tunnel dicht tussen 0.30 uur en 6.00 uur

Dat meldt Rotterdam Onderweg zondag via Twitter. Fietsers en voetgangers kunnen die nachten wel ongehinderd door de Maastunnel.

Automobilisten die richting Noord willen, kunnen gebruik maken van de andere oeververbindingen. Als je uit het oosten komt, rijd je het best via de Van Brienenoordbrug of de Willemsbrug. Kom je uit het westen, dan kun je rijden via de Beneluxtunnel of de Erasmusbrug.

De Maastunnel is iedere maand een paar nachten dicht voor onderhoudswerkzaamheden en de renovatie van de andere tunnelbuis.