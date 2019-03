De Rotterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw heeft uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb de Wolfert van Borselenpenning gekregen. Met het ereteken, dat de inscriptie "de beste politiechef van Nederland" draagt, wordt Paauw bedankt voor zijn verdiensten voor Rotterdam. Hij wordt per 1 mei commissaris in Amsterdam.

Volgens Aboutaleb weet Frank Paauw "als geen ander" hoe complex stedelijke veiligheidsproblemen kunnen zijn en wat dat van de politie vraagt.

"We waren vaak samen in de stad om met bewoners te praten over de veiligheid in hun wijk en hoe we die samen met hen konden verbeteren. Frank stond ook pal achter zijn mensen en dat werd zeer gewaardeerd. Ik feliciteer Amsterdam met hun competente, scherpzinnige nieuwe politiecommissaris", aldus de burgemeester.

De zestigjarige Paauw kwam in 2010 naar Rotterdam als opvolger van Aad Meijboom.