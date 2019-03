De gemeente Rotterdam gaat de komende tien jaar 12 miljoen euro investeren in de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk, ook wel bekend als Boulevard-Zuid, en de straten eromheen.

Met de investering wil de gemeente dat het grote winkelgebied in Zuid weer "de aantrekkingskracht krijgt die het vroeger had". De kwantiteit van de winkels moet naar beneden, maar de kwaliteit van bestaande winkels moet omhoog. Momenteel lijken de winkels qua aanbod wel erg op elkaar, schrijft de gemeente.

Daarbij is er sprake van criminaliteit in een deel van de winkelpanden. Ze maken zich onder meer schuldig aan zogeheten ‘ondermijnende criminaliteit’. Het Openbaar Ministerie (OM) definieert dit als "misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt". Onder meer witwaszaken en drugshandel valt onder deze noemer.

De uitstraling is ook van belang voor de gemeente. Panden die een slechte uitstraling hebben, zogeheten 'rotte kiezen’. Slechte panden, zoals in de Groningerstraat, gaan tegen de vlakte. In plaats daarvan komen 21 nieuwe woningen.

20 tot 30 procent van winkelpanden komt in handen van gemeente of private partijen

Rotterdam probeert al tijden afspraken te maken met de winkeliers, maar dit is lastig, omdat er veel winkeliers zijn. Hierop heeft de gemeente besloten om winkelpanden op te kopen. Zo'n 20 tot 30 procent van de winkelpanden komt in handen van de gemeente of private partijen.

"We willen de winkels alleen nog in bepaalde delen van de Boulevard-Zuid concentreren, vooral op de Beijerlandselaan", stelt wethouder Barbara Kathmann (Economie en Wijken) op de website van de gemeente. "In andere delen willen we de winkels een andere functie geven. Denk daarbij aan woningen of aan dienstverlenende bedrijven zoals tandartspraktijken en fysiotherapeuten."