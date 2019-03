De 41-jarige verdachte van het steekincident in het Maasstad Ziekenhuis, waarbij zijn achtjarige dochter omkwam, zit nog zeker negentig dagen vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag in een bericht op Twitter.

De man meldde zich die avond rond 21.30 uur bij het ziekenhuis. Hij vertelde waar in het ziekenhuis zijn dochter lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Reanimatie en een spoedoperatie mochten niet meer baten.

Eerder op de dag zou de verdachte met zijn dochter in het Maasstad Ziekenhuis zijn geweest, maar het is onduidelijk of hij daarna het pand ook weer met het meisje heeft verlaten. De raad van bestuur van het ziekenhuis meldde eerder dat het meisje geen patiënt was in het ziekenhuis en dus ook niet was opgenomen.

Agenten deden uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis en bij de woning van de verdachte. De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet.