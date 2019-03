De vier auto- en winkelruiten die in de nacht van woensdag op donderdag sneuvelden in de Schiedamsedijk in Rotterdam zijn beschadigd door een explosief. Eerder op de dag meldde de politie dat er geen sporen van een explosief waren aangetroffen in de straat.

De Schiedamsedijk werd donderdagochtend afgesloten in verband met politieonderzoek. Bij nader onderzoek van een rolluik bij een horecagelegenheid werden stukken van het explosief aangetroffen.

Het is nog onbekend om wat voor soort explosief het gaat en waarom hij daar is neergelegd. De politie laat weten alle scenario's open te houden voor het onderzoek.

De politie kreeg donderdagochtend pas een melding binnen van de gesneuvelde ruiten. Een vrouw ontdekte toen dat haar auto een kapotte ruit had, net als twee andere auto's in de straat.

Horecagelegenheden laatste tijd vaker doelwit

In Rotterdam zijn de laatste tijd vaker horecagelegenheden doelwit geweest van soortgelijke acties. Een explosie beschadigde in december aan de Schiedamseweg de voorgevel van een horecapand. Aan de Kruiskade was in mei al een handgranaat voor een horecagelegenheid gevonden.

De politie onderzoekt mogelijke verbanden tussen die voorvallen.