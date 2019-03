De politie deed donderdagochtend onderzoek in de Schiedamsedijk in Rotterdam naar een mogelijke explosie in de nacht van woensdag op donderdag. In de straat waren drie autoruiten en een winkelruit vernield.

De straat werd donderdag afgesloten in verband met het onderzoek, maar de afzetting is inmiddels verkleind. Volgens de politie zijn er geen sporen van een explosie gevonden.

De Forensische Opsporing is nog wel bezig met laatste onderzoeken in de straat. Daardoor is er nog stremming voor het autoverkeer.

Donderdagochtend werden tramlijnen 8, 23 en 25 in beide richtingen omgeleid. Inmiddels rijdt het tramverkeer weer volgens normale dienstregeling.