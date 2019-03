Een persoon is woensdagmiddag neergestoken op de hoek van de Voorburgstraat en de Insulindestraat in Rotterdam-Noord. Het slachtoffer had mogelijk een auto-inbreker betrapt, meldt de politie via Twitter.

Het slachtoffer is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of die in levensgevaar is.

De vermoedelijke dader is nog voortvluchtig. Hij zou na het incident zijn weggerend in de richting van het Vroesenpark. De politie zoekt een blanke man, kalend, circa 1 meter 95. Hij zou een lichte spijkerbroek dragen.

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die in de buurt wonen van het steekincident en woensdag slachtoffer werden van een inbraak, worden nadrukkelijk opgeroepen zich te melden bij de politie.