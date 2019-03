In Blijdorp is zondagavond een giraf geboren. Het gaat om een netgiraffe, een soort die is opgenomen op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

De kleine giraf heeft al gedronken bij haar moeder, meldt de dierentuin. De twee blijven de komende weken in het giraffengebouw van Blijdorp.

Het is het derde jong van de giraffe. Het tweede kind, die geboren is in 2017, verhuist binnenkort naar een andere dierentuin.

In het wild wonen nog ongeveer achtduizend netgiraffen. De diersoort maakt deel uit van het Europese fokprogramma in de dierentuin.