De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdag een akkoord bereikt over een klimaatakkoord. Hoofdpunten uit het akkoord zijn een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en volledig klimaatneutraal zijn in 2050.

Tien van de dertien fracties in de Rotterdamse gemeenteraad stemden in met de plannen. Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Arno Bonte zegt blij te zijn met het breedgedragen akkoord.

"We zorgen voor schone lucht, we creëren extra werkgelegenheid en we versterken onze concurrentiepositie. Rotterdam is nu nog koploper vervuiling, binnen tien jaar willen we koploper duurzaamheid zijn", stelt Bonte op de website van de gemeente.

Momenteel is Rotterdam een van de meest vervuilende steden in Nederland. De stad neemt zo'n 20 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot op zich.

Om de stad te verduurzamen wil de gemeente vier jaar 15.000 woningen energiezuinig maken en 10.000 woningen aardgasvrij maken. Ook worden er nog 72 windturbines gebouwd met een gezamenlijk vermogen van 217 megawatt, jaarlijks kunnen 140.000 huishoudens deze opgewekte stroom gebruiken. Ook wil het stadsbestuur in 2030 tenminste 100.000 daken hebben voorzien van zonnepanelen.