De man die woensdagavond in de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid werd beschoten is een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De man overleed korte tijd na het schietincident aan zijn verwondingen.

De politie heeft een groot onderzoeksteam op de zaak gezet.

Woensdagavond deed de Forensische Opsporing uitgebreid sporenonderzoek met hulp van een politiehond. Op straat werden meerdere kogelhulzen aangetroffen.



Die nacht nog heeft de politie verschillende getuigen gehoord, die op het bureau zullen worden uitgenodigd voor uitvoeriger verhoor. Ook heeft de politie camerabeelden bekeken.

De politie heeft echter nog geen verdachte aangehouden in de zaak en roept nieuwe getuigen op zich te melden.

Politie ontving melding van man met schotwond

De politie ontving woensdagavond de melding dat er een man met een schotwond op straat lag. Ook zou er gegil gehoord zijn, zei een woordvoerder van de politie diezelfde avond tegen NU.nl.

Hulpverleners kwamen vervolgens massaal naar de Oranjeboomstraat. Ambulancemedewerkers verleenden hulp aan het slachtoffer maar konden niet voorkomen dat hij een half uur later aan zijn verwondingen overleed.

De toedracht van het incident is nog onduidelijk.