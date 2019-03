De politie heeft woensdagochtend zo'n zevenhonderd hennepplanten aangetroffen in een pand in Rotterdam-Zuid, meldt de politie Feijenoord via Twitter.

Agenten deden de ontdekking met Stedin, een Rotterdamse ambtenaar en collega's van twee andere Rotterdamse politiedistricten.

Het is niet bekend of er iemand is aangehouden in verband met de vondst. Ook is onduidelijk waarom het betreffende pand werd onderzocht.