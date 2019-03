Bij een bevoorradingsbedrijf aan de Willem Barentszstraat te Rotterdam is woensdagmiddag een schuiminstallatie geactiveerd bedoeld voor het blussen van branden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NU.nl.

De situatie was omstreeks 18.05 uur onder controle, meldt Rijnmond Veilig.

De brandweer ontving de melding rond 13.45 uur en kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Meerdere delen van de loods stonden volgens de woordvoerder vol met "gigantisch veel" schuim. Het pand is zo'n vierduizend vierkante meter groot.

Het schuim ontsnapte bovendien door een open deur van de loods. Het is nog onbekend waardoor de deur is open gegaan. Ook is het onduidelijk waarom de schuiminstallatie werd geactiveerd terwijl er geen brand was.

De brandweer bestreed het schuim met water. Ook kwam een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse.

Verkeer ondervond geen hinder van schuim

Het was aanvankelijk niet duidelijk of het verkeer op de nabijgelegen A15 hinder zou ondervinden van het schuim - dat mogelijk door de wind meegevoerd zou worden. Uiteindelijk heeft het verkeer op de A15 echter geen last gehad van het incident, bevestigt de woordvoerder desgevraagd.

In de loods waren ook chemicaliën opgeslagen, maar die vormden geen brandgevaar.