De politie in Rotterdam heeft de inzet, na de aanslag in Utrecht die maandagochtend plaatsvond, weer teruggebracht naar het normale niveau. Wel blijven agenten alert op straat en in de wijk, laat de politie dinsdag weten.

Maandag hielden agenten in Rotterdam uit voorzorg extra toezicht op stations en bij moskeeën in en rond de Maasstad naar aanleiding van de schietpartij in Utrecht. Na het incident werd dreigingsniveau 5 in de provincie uitgeroepen door NCTV. In de rest van het land gold dreigingsniveau 4.

De aanslag in de tram in de wijk Kanaleneiland, waarbij een man het vuur opende, vond maandagochtend rond 10.45 uur plaats. Drie mensen kwamen daarbij om het leven en vijf raakten zwaargewond. De toestand van drie van hen is nog altijd kritiek.

Drie verdachten zitten momenteel vast, laat de politie weten. De 37-jarige Gökmen T., is hoofdverdachte. De andere verdachten zijn twee Utrechters.

De politie heeft de identiteit van de drie dodelijke slachtoffers inmiddels bekendgemaakt. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht.