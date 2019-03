In Rotterdam-Zuid is in twee woningen een grote drugsvangst gedaan en een geldbedrag van ruim 20.000 euro aangetroffen. Vier personen zijn aangehouden.

Een 59-jarige man en een 56-jarige vrouw uit Rotterdam werden aangehouden in een pand aan de Burghsluissingel, nadat de politie informatie ontving over mogelijk witwassen en drugshandel.

Er werd onder andere 250 xtc-pillen en 12 gram heroïne aangetroffen in het pand, dat de verblijfplaats van de man was.

In de woning van de man aan de Slinge werd later een vuurwapen, peperspray, losse munitie, drugs en contant geld gevonden en in beslag genomen.

In deze woning waren twee familieleden van de man aanwezig, een 34-jarige vrouw en een 26-jarige man. Ze waren in het bezit van verdovende middelen en werden daarom ook aangehouden.