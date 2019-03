De politie in Rotterdam heeft donderdagmiddag een zestienjarige jongen aangehouden voor een overval op een winkel in de Gruttostraat in Rotterdam-Zuid. Bij de overval bedreigden twee jongens een medewerker met een stok.

De overvallers kwamen rond 9.00 uur de winkel binnen en namen geld en sigaretten mee. Het duo sloeg daarna op de vlucht. Een klant probeerde hen te achtervolgen, maar verloor hen uiteindelijk uit het oog.

De klant kon wel vertellen in welke richting het tweetal was gevlucht. Agenten troffen vervolgens in een schuurtje spullen aan die waarschijnlijk van de jongens waren. De zestienjarige Rotterdammer kon kort hierna worden aangehouden.

De politie is nog op zoek naar de tweede overvaller.