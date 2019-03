De politie heeft afgelopen week vier verdachten gearresteerd in het onderzoek naar een reeks 'Marktplaatsberovingen' begin januari en maart in Rotterdam Nesselande. Dat maakt de politie donderdag bekend via een persbericht.

De verdachten zijn twee jongens van vijftien en twee jongens van zestien uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

In verschillende samenstellingen zouden de jongens vier berovingen hebben gepleegd.

In alle gevallen werd een Iphone te koop aangeboden op Marktplaats. Eenmaal op de afgesproken locatie namen de verdachten zowel de aangeboden telefoon als het geld van de koper mee. In twee gevallen was er bovendien sprake van bedreiging met een mes en een vuurwapen.



De berovingen waren aan de Salvador Dalistraat, de Henri Matissestraat. De Boy Edgarstraat en de Kretalaan.

De verdachten zitten nog vast en worden door de politie verhoord.