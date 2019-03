De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vindt dat de privacywetgeving en een tekort aan middelen de aanpak van zware of ondermijnende criminaliteit bemoeilijken.

Dat meldt Aboutaleb in twee interviews met de NOS en De Telegraaf.

Sinds 25 mei vorig jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die regels maken het lastig criminelen aan te pakken, aldus de burgemeester. "Ik mag nu over een persoon die betrokken is bij ondermijning en die vertrokken is naar Groningen niet de burgemeester van Groningen informeren en dat is natuurlijk bizar", zegt hij tegen de NOS. "Ik begrijp alle overwegingen rond privacy, maar hier is privacy niet voor uitgevonden."

Aboutaleb zegt in De Telegraaf dat de verantwoordelijke minister Ferd Grapperhaus van Justititie en Veiligheid het vraagstuk kent. "Maar hij wil niet, zoals ik begrijp, dat we ons gedragen als een soort sheriff en op de stoel van justitie gaan zitten. Ik kan daar niet bij, want we werken juist samen met justitie en andere partners. Ik heb begrepen dat de minister de Raad van State over deze problematiek om advies gaat vragen. En daar zitten we nu."

Aboutaleb wil meer rechercheurs en douaniers om drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven te bestrijden. Volgens de NOS onderschepte de douane vorig jaar bijna 19.000 kilo cocaïne; een nieuw record.

Tegen De Telegraaf zegt de burgemeester: "Een computer zou willekeurig moeten bepalen waar iemand die dag komt te werken", zodat criminelen niet kunnen blindvaren op een corrupt contact bij drugssmokkel.

"Ik twijfel er niet aan dat de douane er alles aan zal doen om goede mensen binnen te halen, maar zorgen maak ik me wel. De kans bestaat dat criminelen bepaalde contacten positioneren binnen de douane."

De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een van de prioriteiten van het college. Vorig jaar besloot de gemeenteraad voor de aanpak van ondermijning voor de komende vier jaar, jaarlijks 4,42 miljoen euro vrij te maken. Voor regio Rotterdam stelde Het Rijk 11 miljoen euro beschikbaar.