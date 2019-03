De Amerikaanse douane heeft bijna 1.500 kilo cocaïne gevonden in een container die op het punt stond naar Rotterdam te worden verscheept. De drugs zijn volgens de Customs and Border Protection 77 miljoen dollar waard, omgerekend meer dan 68 miljoen euro.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De drugs zaten verstopt in zestig dozen die eind vorige maand werden gevonden in een container op een schip dat aankwam in de haven van New York. Het is de grootste drugsvangst in die haven in 25 jaar tijd.

De Amerikaanse rechercheurs zeggen dat ze een tip hadden gekregen van hun Britse collega's. Vanuit New York zou de cocaïne naar Rotterdam worden gebracht, met Londen als eindbestemming, zegt de Britse justitie.