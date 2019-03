Bij een schietincident aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid is maandag omstreeks 18.00 uur een man gewond geraakt.

Het slachtoffer is mogelijk gewond geraakt aan zijn been, zegt een politiewoordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en is volgens de woordvoerder niet in levensgevaar.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Volgens de woordvoerder leek de aanleiding van het incident een "onenigheid" te zijn. Verder onderzoek moet de toedracht echter definitief uitwijzen.