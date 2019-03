De politie heeft donderdagavond twee mannen aangehouden in een huurwoning aan de Bronkhorst in Zuidwijk. In de woning werden een stroomstootwapen en harddrugs aangetroffen.

Agenten vielen donderdagavond de woning binnen, meldt de politie vrijdag. Ze hadden "sterke aanwijzingen dat er vanuit de woning gedeald werd". De 41-jarige hoofdbewoner en een vijftigjarige man zijn aangehouden en zitten vast.

Er werd een stroomstootwapen in de woonkamer aangetroffen. In een keukenkastje en bij een van de mannen werd harddrugs gevonden. Ook werd er een geldtelmachine aangetroffen in een kamer.

Er wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt voor de gemeente Rotterdam, zodat het pand mogelijk gesloten kan worden.