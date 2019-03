Arjan van Gils (D66) is donderdagochtend benoemd tot wethouder Financiën, Haven en Organisatie van Rotterdam. Hij volgt Adriaan Visser op, die 5 februari zijn ontslag indiende.

24 mensen stemden voor zijn benoeming en zestien tegen.

De 63-jarige Van Gils was eerder twintig jaar werkzaam bij de politie en woont in Rotterdam. Hij is voormalig gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam, Amsterdam en Enschede.

De nieuwe wethouder gaat verantwoordelijk worden voor Feyenoord City, het nieuw te bouwen voetbalstadion dat in de buurt van De Kuip in Rotterdam-Zuid moet verrijzen. Het nieuwe stadion maakt deel uit van een veel grotere gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid.