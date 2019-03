De politie in Rotterdam heeft woensdag een 16-jarige jongen aangehouden voor vuurwapenbezit. De politie nam in februari het vuurwapen al in beslag.

Agenten doorzochten in februari de woning van de jongen in de Rotterdamse wijk Midden-Schieland. Tijdens de huiszoeking werd onder zijn matras een vuurwapen gevonden, maar de jongen was zelf op dat moment niet thuis.

De jongen meldde zich woensdag uiteindelijk uit zichzelf op het politiebureau, waar hij is aangehouden.