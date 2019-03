Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam mag toch enkele oude tekeningen uit de Koenigscollectie houden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald.

Erfgenamen van kunstverzamelaar Franz Koenigs eisten teruggave van de tekeningen, omdat ze vinden Boijmans van Beuningen de elf tekeningen en elf boeken alleen in bruikleen heeft.

Volgens het Hof staat vast dat Koenigs de stukken in 1940 heeft verkocht aan de bank om een lening af te betalen. Hierop verkocht de bank ze weer door aan de Rotterdamse havenbaron Daniël van Beuningen. En daarmee zijn ze eigendom geworden van het museum Boijmans Van Beuningen, zegt het gerechtshof.

In augustus 2017 oordeelde de rechtbank over de kwestie of Boijmans de werken in bruikleen ontving of dat het museum ze uiteindelijk kreeg. De rechtbank oordeelde destijds dat het museum ze kreeg.