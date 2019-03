Het maandelijkse luchtalarm in de regio Rotterdam is maandagmiddag om 12:00 uur niet afgegaan door een 'vergissing', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegen NU.nl.

Volgens de woordvoerder is de "vergissing" tweeledig: zowel systematisch als menselijk. Allereerst is het alarm volgens hem niet afgegaan door een nog onbekende fout in het systeem, die gewoonlijk aangeeft dat er een test aankomt om 12.00 uur. Die melding ontbrak dit keer.

Bovendien is het volgens de woordvoerder een menselijke fout. "Niemand heeft tijdig ingegrepen toen de melding niet kwam."

De woordvoerder betreurt het incident maar benadrukt dat de veiligheid van inwoners niet in het geding is geweest. "De systemen werken gewoon dus we kunnen iedereen alarmeren als dat nodig is."

De Veiligheidsregio onderzoekt nu wat er mis is gegaan, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. De woordvoerder zegt ervan uit te gaan dat het alarm in april "gewoon weer af zal gaan".