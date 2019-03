Agenten hebben afgelopen vrijdag op het Van Alkemadehof in Rotterdam-Noord tweeëndertig scooters langs de kant gezet na 'asociaal rijgedrag', schrijft de politie maandag in een persbericht op de website.

De controle werd van 15.30 uur tot 19.00 uur uitgevoerd en was vooral gericht op asociaal gedrag, dat zich volgens de politie vooral kenmerkt door over de stoep rijden en te hard rijden.

Zo reden zeven scooters te hard. De hoogst gemeten snelheid was 80 kilometer per uur bij een toegestane snelheid van 45 kilometer per uur.

Verder bleken vier mensen geen rijbewijs in het bezit te hebben, was één voertuig niet verzekerd en negeerden twee bestuurders een stopteken. De twee laatstgenoemden werden uiteindelijk alsnog gepakt en bekeurd.

Een andere scooter werd in beslag genomen omdat het voertuig mogelijk uit een misdrijf is verkregen. De politie doet hier verder onderzoek naar.

Aanleiding voor de verkeerscontrole was de grote hoeveelheid klachten over asociaal scooterrijgedrag vanuit bewoners uit Crooswijk en het Oude Noorden. Dit was de eerste controle in dit stadsdeel, maar volgens de politie "zeker niet de laatste".