De werkgelegenheid in Rotterdam is per januari 2018 met 2,8 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Zowel het aantal inwoners als het aantal banen is vorig jaar in de havenstad gestegen, blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2019.

Concreet zou het gaan om ruim 10.000 banen. De werkloosheid is daarnaast van 8 procent in 2017 gedaald naar 6 procent in 2018.

Uit het onderzoek blijkt dat de havenstad harder is gegroeid in werkgelegenheid dan omliggende gemeenten. Gemiddeld steeg de werkgelegenheid hier met 0,6 procent.

Vorig jaar is het inwonersaantal in Rotterdam met 5500 mensen toegenomen. Er zouden vooral jonge mensen en hogeropgeleiden naar de stad zijn getrokken. De komende vijftien jaar wordt een verdere groei verwacht. Vermoedelijk groeit de stad tot 2035 tot ongeveer 700.000 inwoners.