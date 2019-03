De politie heeft donderdag een 24-jarige Rotterdammer in Limburg aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij in Katendrecht in oktober 2018, waarbij een 32-jarige man om het leven kwam.

Dat laat de politie vrijdag weten. De man werd door het Rotterdamse onderzoeksteam als verdachte gesignaleerd in de politiesystemen. Vrijdag is hij voorgeleid en hij zal minstens voor veertien dagen vast komen te zitten.

Op zondag 28 oktober 2018 vond de schietpartij plaats op de Rechthuislaan in Katendrecht. Destijds vermoedde de politie dat het slachtoffer van de schietpartij niet het beoogde doelwit was. Hier wordt in het onderzoek nog steeds rekening mee gehouden, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

De politie heeft de zaak in onderzoek en loofde onlangs een belonging van 25.000 euro uit voor de gouden tip. De politie kreeg al meerdere tips binnen na oproepen in tv-programma's als Opsporing Verzocht.

Op beelden die de politie vrijgaf was te zien hoe een groep mannen op straat stond, toen opeens iemand op hen begon te schieten. De meesten vluchten weg, enkelen komen ten val. Het slachtoffer slaagt er niet in weg te komen. De dader schiet hem van dichtbij neer, waarna hij nog op twee andere wegvluchtende mannen vuurt.