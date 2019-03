Twee wegwerkers zijn donderdagmiddag mishandeld op de Blaak door twee mannen. De mishandeling vond plaats rond 16.00 uur. Een van de twee mannen is aangehouden.

Een fietser was ontevreden over het oponthoud door de wegwerkzaamheden en schold de wegwerkers uit. Even later kwam hij terug met een kompaan en ze bedreigden en mishandelden de wegwerkers.

De fietser sloeg een van de wegwerkers met een fietsslot in zijn gezicht. Zijn metgezel bedreigde de andere wegwerker met een mes. De kompaan kon worden aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar de fietser.

Door de werkzaamheden moesten de fietsers om de bus van de wegwerkers heen rijden en hun weg deels te vervolgen over de rijbaan.

De politie is op zoek naar een magere man van rond de vijftig jaar oud. De man is 1.80 meter lang en draagt zijn haar in een staartje. Daarbij heeft de man een donker getinte huidskleur en draagt hij een halflange oranje jas met een bedrijfsnaam erop, schrijft de politie.