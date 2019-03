De Erasmusbrug in Rotterdam is vrijdagnacht afgesloten wegens onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor is de brug niet begaanbaar voor auto's, fietsers en voetgangers.

De brug zal vrijdagnacht om 00.30 uur dicht gaan. Om 06.00 uur zal hij weer opengaan.

Donderdagnacht was de Rotterdamse brug ook al afgesloten wegens onderhoud. Toen was de brug van 22.00 uur tot 00.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van 00.30 uur tot 06.00 uur was hij afgesloten voor al het verkeer.

Verkeer kan omrijden via de Willemsbrug, meldt de gemeente Rotterdam.