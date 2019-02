Bij een schietincident aan de Wapenstraat in Rotterdam-Zuid is woensdagmiddag een 29-jarige man uit de stad gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aangehouden, meldt de politie op Twitter.

De melding over een mogelijk schietincident kwam rond 16.31 uur bij de meldkamer van de politie binnen.

Agenten kwamen ter plaatse. Ook kwam een traumahelikopter naar de Wapenstraat, zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam tegen NU.nl.

De ernst van de verwondingen van het slachtoffer is niet bekend. Wel is hij aanspreekbaar, meldt de politie.

Politie zet straten af

De politie heeft de Wapenstraat en de Maliestraat inmiddels afgezet. In een ondergrondse vuilcontainer in de Maliestraat is door de politie een vuurwapen aangetroffen.

Of er meerdere verdachten zijn aangehouden, is niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.