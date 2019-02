De politie heeft maandag een 21-jarige Rotterdammer en een zestienjarig meisje uit Pijnacker aangehouden in verband met meerdere berovingen na Marktplaats-afspraken in Rotterdam-Zuid. In de woning van de Rotterdammer vond de politie het vermoedelijke wapen en een deel van de gestolen buit.

De politie laat weten dat de Rotterdamse verdachte woonde in de wijk IJsselmonde, waar hij door een wijkagent werd herkend op basis van getuigenverklaringen.

De eerste beroving was in januari op de Oldehagen in Rotterdam. Twee mannen van 28 en 35 jaar wilde een telefoon kopen via Marktplaats en maakten een afspraak met de verkoper. Eenmaal op locatie werden ze met een mes bedreigd en moesten de mannen hun telefoons en contant geld afstaan.

Een 28-jarige man uit Den Haag werd op vrijdagavond 18 januari beroofd na een afspraak. Ook met hem was een afspraak gemaakt op de Oldehagen om een telefoon te kopen. Toen hij op de Oldehagen aankwam, werd hij onder bedreiging met een mes gedwongen zijn spullen af te staan.

Op zaterdag 26 januari werd een 35-jarige Rotterdammer op dezelfde locatie voor eenzelfde afspraak beroofd van zijn telefoon en zijn portemonnee.

Politie vermoedde dat dader dezelfde was

De politie vermoedde dat de berovingen door eenzelfde dader waren uitgevoerd, vanwege de plek van beroving en de werkwijze. Op basis daarvan werd het politieonderzoek opgezet.

In de woning van de verdachte werden telefoons en een portemonnee gevonden. In de portemonnee zat het identiteitsbewijs van een van de slachtoffers.

De betrokkenheid van het zestienjarige meisje wordt nog onderzocht.